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Павел Порядин остается в «Нефтехимике» еще на два года. Нижнекамцы повторили предложение «Ак Барса»

10:37, 08.05.2021
Павел Порядин остается в «Нефтехимике» еще на два года. Нижнекамцы повторили предложение «Ак Барса»
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» повторил предложение «Ак Барса» по новому двухлетнему контракту Павла Порядина. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

За два сезона нападающий должен получить в общей сложности 55 миллионов. В сезоне 2021/2022 Порядин получит 25 миллионов рублей. За второй год контракта по новому соглашению нападающий получит 30 миллионов рублей.

Напомним, ранее «Ак Барс» предлагал форварду те же условия, а также был готов заплатить «Нефтехимику» денежную компенсацию, поскольку Порядин — ограниченно свободный агент.

СпортХоккей Татарстан
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