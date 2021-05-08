Павел Порядин остается в «Нефтехимике» еще на два года. Нижнекамцы повторили предложение «Ак Барса»

«Нефтехимик» повторил предложение «Ак Барса» по новому двухлетнему контракту Павла Порядина. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

За два сезона нападающий должен получить в общей сложности 55 миллионов. В сезоне 2021/2022 Порядин получит 25 миллионов рублей. За второй год контракта по новому соглашению нападающий получит 30 миллионов рублей.

Напомним, ранее «Ак Барс» предлагал форварду те же условия, а также был готов заплатить «Нефтехимику» денежную компенсацию, поскольку Порядин — ограниченно свободный агент.