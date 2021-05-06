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В Татарстане почтили память героически погибшего Данилы Садыкова

07:37, 06.05.2021
В Татарстане почтили память героически погибшего Данилы Садыкова
Фото: tatarstan.sledcom.ru

Следственный комитет почтил память юного героя Данилы Садыкова, который ценой своей жизни спас девятилетнего мальчика в Набережных Челнах.

Трагедия произошла девять лет назад. Тогда девятилетний мальчик упал в чашу фонтана, в котором вода находилась под электрическим напряжением. Данил смог вытащить мальчика из воды, однако сам получил смертельный удар током.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Ребенка представили к ордену Мужества посмертно. На месте трагедии установили мемориальную плиту, а школе, в которой мальчик обучался, присвоено его имя.

Следственный комитет тщательно расследовал уголовное дело, возбужденное против и. о. главного энергетика и электромонтеров ОАО «Горзеленхоз». Судом они были признаны виновными в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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