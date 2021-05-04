В МВД Татарстана подтвердили информацию об изъятом арсенале оружия
Огнестрельное оружие и гранаты были закопаны на территории заброшенной гусиной фермы в поселке Карповка Пестречинского района. Об этом «Реальному времени» сообщили в МВД Татарстана, подтвердив информацию об изъятии арсенала под Казанью.
По данным ведомства, в тайнике оперативники угрозыска обнаружили 3 пистолета, охотничье ружье с боеприпасами и дымовые учебные гранаты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, по сведениям источника «Реального времени», речь идет о гранатах с отравляющим веществом «Черемуха». По одной из версий, арсенал мог принадлежать одной из казанских группировок 90-х годов, причем его хранителем являлся некий криминальный авторитет, скончавшийся несколько месяцев назад.
МВД Татарстана напоминает, что добровольная сдача предметов, запрещенных к свободному обороту, освобождает от уголовной ответственности. На сегодняшний день материальное вознаграждение за сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения в соответствии с постановлением кабмина РТ от 5 августа 1995 года №545 составляет:
- 3000 рублей за нарезное огнестрельное оружие;
- 2000 рублей, но не более рыночной стоимости за взрывчатые вещества (тротил, аммонит и т.д.) и средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д.);
- 1500 рублей за боевые гранаты с запалом и гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие;
- 1000 рублей за обрезы и самодельное огнестрельное оружие;
- 500 рублей за газовое, пневматическое и травматическое оружие;
- 20 рублей за боевые припасы к нарезному огнестрельному оружию.
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