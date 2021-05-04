Источник: под Казанью изъяли арсенал с гранатами «Черемуха»

Фото: «Реальное время»

Как стало известно «Реальному времени», накануне в Татарстане силовики изъяли большой арсенал огнестрельного оружия. В тайнике близ села Шали Пестречинского района также были найдены ручные гранаты с отравляющим веществом «Черемуха», сообщают наши источники, близкие к правоохранительным органам.



В МВД Татарстана информацию пока не комментируют.

Изъятые пистолеты и газовые гранаты могли принадлежать одной из казанских группировок 90-х годов. По некоторым данным, о местонахождении арсенала полицейские узнали после того, как в Пестрецах накрыли бригаду селекционеров марихуаны.

Для справки: ручная газовая граната «Черемуха» предназначена для создания на местности газодымного облака с непереносимой концентрацией отравляющих веществ. Вещество слезоточивого действия. Из-за высокой токсичности постепенно вытесняется более безопасными. Одно из ранних документально зафиксированных применений «Черемухи» в СССР произошло в 1967 году в белорусском городе Слуцк. Слезоточивый газ применили для разгона около 3 тысяч местных жителей, которые блокировали здание суда, где шел процесс над обвиняемым в убийстве партийным работником.