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Участник Казанского марафона сделал предложение своей девушке во время забега — видео

13:38, 02.05.2021
Участник Казанского марафона сделал предложение своей девушке во время забега — видео
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня участник казанского марафона во время забега сделал предложение своей девушке. Видео есть в распоряжении «Реального времени».

Молодой человек хотел встать на колено, но упал и делал свое предложение лежа. Директор Казанского марафона Вадим Янгиров рассказал корреспонденту нашего издания, что это своеобразная традиция у марафонцев.

В Казанском марафоне, который проходит 1 и 2 мая, приняли участие 14 тыс. человек.

Общество Татарстан
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