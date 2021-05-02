Участник Казанского марафона сделал предложение своей девушке во время забега — видео
Сегодня участник казанского марафона во время забега сделал предложение своей девушке. Видео есть в распоряжении «Реального времени».
Молодой человек хотел встать на колено, но упал и делал свое предложение лежа. Директор Казанского марафона Вадим Янгиров рассказал корреспонденту нашего издания, что это своеобразная традиция у марафонцев.
В Казанском марафоне, который проходит 1 и 2 мая, приняли участие 14 тыс. человек.Общество Татарстан
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