Участник Казанского марафона сделал предложение своей девушке во время забега — видео

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня участник казанского марафона во время забега сделал предложение своей девушке. Видео есть в распоряжении «Реального времени».

Молодой человек хотел встать на колено, но упал и делал свое предложение лежа. Директор Казанского марафона Вадим Янгиров рассказал корреспонденту нашего издания, что это своеобразная традиция у марафонцев.

В Казанском марафоне, который проходит 1 и 2 мая, приняли участие 14 тыс. человек.