В ближайшие дни татарстанцев ждут потепление и дожди

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода ждет жителей республики в начале следующей недели. Прогноз опубликован на сайте организации.

Завтра, 3 мая, на территории Татарстана местами ожидается сильный южный, юго-восточный ветер порывами 15—17 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +1..+6°. Днем температуры поднимутся до +17..+22°.

Фото: Максим Платонов (архив)

Во вторник, 4 мая, ночью и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с. Ночью температуры будут достигать +9..+14˚. Днем прогнозируются до +17..+22˚, на юге и востоке РТ до +27˚.

5 мая местами пройдет небольшой дождь. Порывистый ветер сохраняется. Днем температуры достигнут +10..+15 градусов.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал ранее, что в первую неделю мая погода в Казани будет неустойчивая, в отдельные дни — солнечная или с осадками.



Татьяна Леухина