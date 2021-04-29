В Зеленодольском районе специальная организация ведет отлов собак

В Зеленодольском районе ежедневно ведется отлов собак — им занимается специализированная организация «Кот и пес», с которой был заключен контракт, сообщила пресс-служба Зеленодольского района.

С начала года было отловлено порядка 100 собак. Псы проходят стерилизацию и чипируются, после чего их отпускают в естественную среду. Также предусмотрено содержание животных в приюте «Кот и пес».

«Мы сожалеем о случившемся в Осиново, это общая проблема пригородных районов Казани. Специалисты после случившегося незамедлительно выехали на место происшествия, они ведут поиски собак, далее их отловят и определят в приют «Кот и пес». Желаем скорейшего выздоровления пострадавшему ребенку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что заявки на отлов собак приходили и из села Осиново. Всего было поймано 20 собак.

Зеленодольская городская прокуратура проведет проверку по факту нападения бездомных собак на ребенка в селе Осиново. На место происшествия выехал зеленодольский городской прокурор Сергей Егоров, сообщили в пресс-службе ведомства.



Алексей Нечаев