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В России выявили 7 848 новых случаев коронавируса

11:25, 28.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 7 848 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России сегодня выявили 7 848 новых случаев коронавируса. Число выявленных заболевших в России составляет 4 787 273.

Выздоровели за сутки 8 420 человек. Всего в России переболели 4 411 098 человек.

За сутки зафиксировано 387 летальных исходов. От коронавируса в России умерли 109 367 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина
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