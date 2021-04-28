В России выявили 7 848 новых случаев коронавируса
В России сегодня выявили 7 848 новых случаев коронавируса. Число выявленных заболевших в России составляет 4 787 273.
Выздоровели за сутки 8 420 человек. Всего в России переболели 4 411 098 человек.
За сутки зафиксировано 387 летальных исходов. От коронавируса в России умерли 109 367 человек.
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