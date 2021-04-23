В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за незаконный сбыт оружия

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Текст законопроекта размещен в электронной базе.

Подписали проект группа депутатов и глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Предлагается ужесточить уголовную ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», — пояснили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, сообщает ТАСС.

Также предлагается вывести в отдельную статью УК РФ незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия. Наказание должно составить по этой статье до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Казани сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Татарстану задержали подозреваемых в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»



Алексей Нечаев