Двое казанцев хранили в квартире огнестрельное оружие и боеприпасы

В Казани сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Татарстану задержали подозреваемых в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (ст. 222 УК РФ).

В ходе обыска в жилище одного из подозреваемых полицейские обнаружили 98 предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием: ручной пулемет, автоматы, винтовки, гладкоствольные ружья, пистолеты и револьверы. Исследование показало, что часть изъятого оружия пригодна для стрельбы.

В квартире второго злоумышленника изъяли самодельный револьвер, предназначенный для стрельбы боевыми патронами, полкилограмма пороха и более 350 единиц боеприпасов различного калибра.

По версии полицейских, подозреваемые могли с помощью замены деталей или внесения изменений в конструкцию переделывать пневматическое и деактивированное оружие в боевое, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Органы дознания возбудили уголовные дела. В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на установление всех эпизодов противоправной деятельности, сообщила пресс-служба МВД по РТ.

Ранее полицейские в Нижнекамске в одном из гаражей нашли и изъяли обрез одноствольного охотничьего ружья ИЖ-17. Оно принадлежало 49-летнему мужчине.

