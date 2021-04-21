Москвичам покажут в соцсетях рекламу туризма в Татарстане за 3,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Сколько стоит контент…

На продвижение страниц туристического бренда республики Visit Tatarstan в 2021 году в социальных сетях Госкомитет РТ по туризму готов потратить до 3,5 млн рублей, выяснило «Реальное время». Большая часть этих средств уйдет на рекламные кампании в Facebook, Instagram и «ВКонтакте». Сейчас ведомство ищет подрядчиков, которые займутся как продвижением контента, так и созданием его под рекламные кампании.

Как следует из документации соответствующего тендера, на сам контент потратят десятую часть всей суммы — 360 тысяч рублей, 150 тысяч — на фото, 210 тысяч — на видео. Под фотоконтентом понимают съемки в популярных у туристов локациях в Татарстане в период проведения там крупных событий и праздников — всего 15 локаций, на выходе — 200 фото. С каждой локации также нужно отснять видеоматериалы разной длительности: три варианта по 15 секунд, один вариант на 30 секунд, один вариант на 60 секунд.

Из ТЗ становится понятно, до кого и насколько сильно в Госкомитете по туризму хотят достучаться. Фото yandex.ru

…и кому его показать

На кампании в «Инстаграме» планируется потратить до 2,09 млн рублей, причем эти кампании сегментированы по группам городов — из ТЗ становится понятно, до кого и насколько сильно в Госкомитете по туризму хотят достучаться:

1,3 млн рублей уйдут на три рекламные кампании для пользователей из Москвы и Московской области. Каждая их них должна длиться не менее трех календарных дней и иметь не менее 6 млн показов, не менее 9 тысяч переходов (доля пользователей, которые перейдут по ссылке в рекламе, но не пробудут там и 15 секунд) при показателе отказа 15%. Реклама должна вести на группу бренда в соцсети, сайт бренда или на приложение Tatarstan Tourist Pass (Tourist Pass).

На три кампании для жителей столиц ПФО заложено 544 тыс. рублей. Ожидается не менее 2,5 млн показов, трафик — не менее 3,75 тыс. переходов, показатель отказов — не более 15%.

Покажут рекламу Visit Tatarstan и татарстанцам: на три кампании для пользователей из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска выделено 244 тыс. рублей. Ожидается не менее 1,7 млн показов, трафик — не менее 2,55 тыс. переходов.

Фото: Роман Хасаев

Рекламу в «Фейсбуке» настроят только на жителей Москвы и МО, там также проведут не менее трех рекламных кампаний за 425 тыс. рублей. Ожидается не менее 1,8 млн показов, трафик — не менее 2,16 тыс. переходов.

Для столиц ПФО и крупных городов Татарстана планируют использовать рекламу в сети «ВКонтакте». За кампании для жителей ПФО заплатят до 405 тыс. рублей (не менее 2,5 млн показов, трафик — не менее 5 тыс. переходов), за «татарстанские» кампании — 220 тыс. рублей (не менее 2 млн раз, трафик — не менее 4 тыс. переходов, кампании почему-то короче, 15 дней вместо 30).

Основатель казанского агентства «ДругМедиа» Денис Супрунов полагает, что заявленные цены — слегка ниже рынка, но в целом уложиться в эти бюджеты и KPI вполне реально.

— В целом это достижимые показатели. Плюс рекламы в «Инстаграме» и «Фейсбуке» размещаются по системе аукциона. Например, в декабре, когда рекламы много, большая конкуренция, реклама начинает дорожать, цена показа и клика выше среднего. Так что зависит от периодов запуска, от креативов. Если это вовлекающая реклама — сами «Инстаграм» и «Фейсбук» понизят стоимость, она станет эффективнее, — объясняет он.

Александр Артемьев