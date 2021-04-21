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В Татарстане выявили факт хищения денег при строительстве детсада

15:26, 21.04.2021
В Татарстане выявили факт хищения денег при строительстве детсада
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане полицейские установили факт хищения денег, выделенных на строительство детского сада на 140 мест в селе Азьмушкино Тукаевского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

В 2020 году должностные лица двух обществ с ограниченной ответственностью представили поддельные документы о приобретении и установке технологического оборудования. Стоимость была завышена не менее чем на 482,5 тысячи рублей. Например, стеллаж для мячей обошелся по документам в 20 раз дороже. Чиновники факт завышения закупочных цен не выявили.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность). Чиновникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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