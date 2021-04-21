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Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

13:35, 21.04.2021
Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

27 апреля на вопросы читателей ответит Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Ключевые вопросы, которые обсудим в прямом эфире:

  • В апреле открылся образовательный центр «Алабуга Политех» для подготовки кадров, востребованных резидентами ОЭЗ. По каким стандартам будут готовить специалистов и какие направления подготовки в приоритете?
  • Каким был объем госвложений в ОЭЗ в 2020 году? Сколько государство планирует инвестировать в ОЭЗ в 2021 году?
  • Сколько новых компаний запустили свое производство в 2020 году? В каких областях? На сколько эта цифра отличается от 2019 года?
  • Как строится сотрудничество с западными компаниями на фоне ужесточения санкций? Вернулся ли их интерес к «Алабуге»? Какие сложности возникли у резидентов из-за антироссийских санкций?

Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

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