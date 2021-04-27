Online-конференция с генеральным директором АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Тимуром Шагивалеевым

27 апреля на вопросы читателей ответит Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».
Ключевые вопросы, которые обсудим в прямом эфире:
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