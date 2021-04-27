27 апр 2021

Online-конференция с генеральным директором АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Тимуром Шагивалеевым

Online-конференция с генеральным директором АО

27 апреля на вопросы читателей ответит Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Ключевые вопросы, которые обсудим в прямом эфире:

  • В апреле открылся образовательный центр «Алабуга Политех» для подготовки кадров, востребованных резидента ОЭЗ. По каким стандартам будут готовить специалистов и какие направления подготовки в приоритете?
  • Каким был объем госвложений в ОЭЗ в 2020 году? Сколько государство планирует инвестировать в ОЭЗ в 2021 году?
  • Как строится сотрудничество с западными компаниями на фоне ужесточения санкций? Вернулся ли их интерес к «Алабуге»? Какие сложности возникли у резидентов из-за антироссийских санкций?

Задать свои вопросы гостю можно в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн или в комментариях, перейдя по ссылке

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