В Госдуме прокомментировали призыв запретить въезд россиян в страны Евросоюза

В Госдуме дали правовую оценку призыву экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса временно запретить выдачу гражданам России виз в страны Евросоюза. В нижней палате российского парламента заявили, что эта идея нарушает право человека на свободу передвижения.

«В данном случае нет никаких оснований для того, чтобы ограничивать право въезда российских граждан на территорию Евросоюза, если они не имеют никаких судебных ограничений, не замешаны в криминале», — цитирует RT члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова.

Он обратил внимание, что Эстонии как члену Евросоюза следует уважать общепризнанные права человека, которые защищаются всеми международными организациями, в частности ООН. Морозов считает, что Ильвес своей идей «заигрывает» с теми, кто «исповедует и продвигает антироссийскую истерику».

Напомним, эстонский политик предложил запретить россиянам въезд в Евросоюз во всех случаях, кроме тех, что связаны с экстренными случаями в семье. По его словам, «на кону безопасность Европы».



Татьяна Демина