В Москве прокуратура попросила признать ФБК* экстремистской организацией
В Москве прокуратура обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организации ФБК*, ФЗПГ* и «Штабы Навального». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве считают, что под прикрытием либеральных лозунгов данные организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.
«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что структурами осуществляется деятельность иностранных организаций на территории России, признанных нежелательными.
Ранее юриста ФБК Любовь Соболь московский суд приговорил к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру
*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.
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