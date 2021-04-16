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В Москве прокуратура попросила признать ФБК* экстремистской организацией

19:39, 16.04.2021
В Москве прокуратура попросила признать ФБК* экстремистской организацией
Фото: realnoevremya.ru

В Москве прокуратура обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организации ФБК*, ФЗПГ* и «Штабы Навального». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве считают, что под прикрытием либеральных лозунгов данные организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что структурами осуществляется деятельность иностранных организаций на территории России, признанных нежелательными.

Ранее юриста ФБК Любовь Соболь московский суд приговорил к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру

*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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