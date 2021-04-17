Новости авто

09:28 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Новошешминском районе РТ на два месяца закроют для движения транспорта участок дороги

21:32, 17.04.2021 1
В Новошешминском районе РТ на два месяца закроют для движения транспорта участок дороги
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на время закроют для движения транспорта дорогу Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы на участке с 0 км по 12,9 км. Он будет недоступен для движения с 1 мая по 1 июля.

Участок закроют в связи с проведением ремонта дороги, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Для объезда водителям транспортных средства предлагают два варианта пути:

  • трассу федерального значения Казань — Оренбург;
  • дорогу регионального значения Азеево — Черемшан — Шентала.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что из-за ремонтных работ в Татарстане закрываются еще несколько участков автодорог: до 28 апреля в селе Большое Афанасово Нижнекамского района РТ не доступен для движения транспорта мост через реку Субай, а в Альметьевском районе РТ временно нельзя проехать на участке от 2 км до 6,6 км по трассе «Казань — Оренбург» — Бута — Аппаково.

Татьяна Демина
Авто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Что-то странный какой-то участок дороги. Может не Новошешминск, а Старошешминск?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем