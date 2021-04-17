В Новошешминском районе РТ на два месяца закроют для движения транспорта участок дороги

В Татарстане на время закроют для движения транспорта дорогу Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы на участке с 0 км по 12,9 км. Он будет недоступен для движения с 1 мая по 1 июля.

Участок закроют в связи с проведением ремонта дороги, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Для объезда водителям транспортных средства предлагают два варианта пути:

трассу федерального значения Казань — Оренбург;

дорогу регионального значения Азеево — Черемшан — Шентала.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что из-за ремонтных работ в Татарстане закрываются еще несколько участков автодорог: до 28 апреля в селе Большое Афанасово Нижнекамского района РТ не доступен для движения транспорта мост через реку Субай, а в Альметьевском районе РТ временно нельзя проехать на участке от 2 км до 6,6 км по трассе «Казань — Оренбург» — Бута — Аппаково.



Татьяна Демина