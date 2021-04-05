В Нижнекамском районе из-за ремонта дороги временно закроют проезд по мосту через реку Субай

В селе Большое Афанасово Нижнекамского района РТ из-за ремонта дороги Чистополь —Нижнекамск временно закроют для движения мост через реку Субай. Ограничение будет действовать с 10 по 28 апреля.

Переезд на дорогу Чистополь —Нижнекамск будет осуществляться через улицу Первопроходцев, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Фото: e-nkama.ru

Капитальный ремонт автодороги через село Большое Афанасово пройдет по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка составит 1,24 км.



Ранее сообщалось, что в Нижнекамске по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» капитально отремонтируют улицу Ахтубинскую протяженностью 1,87 км. Работы пройдут на участке от улицы Индустриальной до улицы 50 лет Октября.

Отметим, что в Татарстане в текущем году на 65 объектах запланированы работы по ремонту дорог с применением новых технологий, в частности, три их них находятся в Нижнекамской агломерации.



Татьяна Демина