В программе «Наш двор» назвали возможную причину провала девочки в песок в Казани

Пресс-служба программы «Наш двор» прокомментировала инцидент с девочкой, которую затянуло в песок по пояс на детской площадке во дворе одного из домов по улице Гарифьянова в Казани.

Как сообщили в пресс-службе, по всей территории Татарстана действуют единые принципы реализации программы, в том числе это касается и детских площадок во дворах. В соответствии с установленными требованиями на площадке, где произошёл инцидент, создана «подушка» из песка в 400 мм.

— Сейчас период активного таяния снега, и талые воды постепенно уходят в грунт. Часть влаги остается на поверхности. И такие «провалы» при давлении на нетвердую поверхность, действительно, возможны, как и провалы в снег или в пропитанный талыми водами грунт. Очень важен здесь вопрос о порядке эксплуатации детской площадки, в том числе и вопрос: не хранился ли на ней собранный во дворе снег, что могло привести к перенасыщению песка талыми водами. Это не является нормальной эксплуатацией площадки, но такие факты были не единичны во всех дворах, — сообщили в пресс-службе «Нашего двора»

На данный момент проходят лабораторные испытания, и по их результатам будут приниматься «меры реагирования».

— Есть связь с мамой девочки, она находится под наблюдением, никаких травм, к счастью, у девочки не обнаружено, — отметили в пресс-службе.

Ранее Следком начал проверку инцидента.