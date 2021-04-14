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Происшествия

В программе «Наш двор» назвали возможную причину провала девочки в песок в Казани

09:59, 14.04.2021 5
В программе «Наш двор» назвали возможную причину провала девочки в песок в Казани
Фото: pxhere.com

Пресс-служба программы «Наш двор» прокомментировала инцидент с девочкой, которую затянуло в песок по пояс на детской площадке во дворе одного из домов по улице Гарифьянова в Казани.

Как сообщили в пресс-службе, по всей территории Татарстана действуют единые принципы реализации программы, в том числе это касается и детских площадок во дворах. В соответствии с установленными требованиями на площадке, где произошёл инцидент, создана «подушка» из песка в 400 мм.

— Сейчас период активного таяния снега, и талые воды постепенно уходят в грунт. Часть влаги остается на поверхности. И такие «провалы» при давлении на нетвердую поверхность, действительно, возможны, как и провалы в снег или в пропитанный талыми водами грунт. Очень важен здесь вопрос о порядке эксплуатации детской площадки, в том числе и вопрос: не хранился ли на ней собранный во дворе снег, что могло привести к перенасыщению песка талыми водами. Это не является нормальной эксплуатацией площадки, но такие факты были не единичны во всех дворах, — сообщили в пресс-службе «Нашего двора»

На данный момент проходят лабораторные испытания, и по их результатам будут приниматься «меры реагирования».

— Есть связь с мамой девочки, она находится под наблюдением, никаких травм, к счастью, у девочки не обнаружено, — отметили в пресс-службе.

Ранее Следком начал проверку инцидента.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    я вас умоляю, разве это провал?) по колено всего лишь, нормально все
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  • Анонимно 14 апр
    что за чудовище растет.если шайтан к себе тянет.
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  • Анонимно 14 апр
    Сестер-близнецов в деревне в детстве засосало на картофельном. огороде. Сами вылезти не смогли. Настил из досок проложили и вытащили. Такое наверное бывает, когда много снега.
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  • Анонимно 14 апр
    застрять по колено в песку - это прям драма? Пишут так, как будто там зыбучие пески в песочнице. Я в детстве в сугробах застревал так, что валенки там оставались, когда вылезал. И не вызывал никто мчс
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  • Анонимно 14 апр
    зачем трагедию на пустом месте делать?
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