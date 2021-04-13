Следком начал проверку после того, как девочка провалилась в песок по пояс на детской площадке в Казани

Следственные органы СК РФ по Татарстану начали доследственную проверку после сообщений в СМИ о том, что на детской площадке во дворе одного из домов по улице Гарифьянова в Казани девочку затянуло в песок по пояс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: pxhere.com

По данным СК, ребенок не смог самостоятельно выбраться. На помощь пришли спасатели. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что девочку извлекли до их приезда. Мать не смогла вытащить ребенка, поскольку ее тоже стало затягивать.

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Леухина