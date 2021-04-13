В Казани благоустроят территории квартала между проспектом Победы, улицами Сахарова и Закиева

В Советском районе Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроят семь дворов жилого квартала между проспектом Победы, улицами Академика Сахарова и Закиева. Для жителей 27 домов организуют прогулочные и спортивные зоны, детские площадки.

Общая площадь территории составляет почти 130 тыс. 255 кв. м. В 27 домах проживают более 8,2 тыс. жителей. Дома построили в период с 1992 по 2002 год. Самый большой двор на этой территории находится между домами №120, №122, №124, №126а, №128 по проспекту Победы. Здесь архитекторы планируют большое внимание уделить игровой зоне: установить две площадки для детей разного возраста — от 3 до 7 лет и от 8 до 12 лет, поставить игровые развивающие комплексы, качели, канатоход и многое другое.

Фото: kzn.ru

Здесь же планируется обустроить спортивную зону: площадку с силовыми и кардиотренажерами, а также снарядами для гимнастических упражнений, обустроить футбольное и баскетбольное поля.

В центральной части двора появится прогулочная зона со скамейками и навесами. Парковочные места оборудуют за пределами двора, сообщается на сайте мэрии Казани.

В прошлом году на ремонт дворов по программе «Наш двор» направили 2,7 млрд рублей. Было благоустроено 460 дворов.



Татьяна Леухина