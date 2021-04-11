Умер Эмиль Верник
На 97 году жизни умер главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник. Об этом сообщил ТАСС сын режиссера Игорь Верник.
«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», — сказал собеседник агентства.
О месте и времени похорон будет сообщено позднее.
Эмиль старший стал родоначальником театральной династии: его сын Игорь — актер и телеведущий, Вадим — телеведущий и автор телевизионных программ. Внук Григорий (сын Игоря) — студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино.
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