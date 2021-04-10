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В Татарстане на трассе насмерть сбили пешехода

14:41, 10.04.2021 1
В Татарстане на трассе насмерть сбили пешехода
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Спасском районе Татарстана насмерть сбили пешехода, который шел по трассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инцидент произошел вчера, в 21.00. На 45-м км автодороги Базарные Матаки — Болгар 26-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал со стороны Болгара в направлении Казани. Он не выбрал безопасную скорость и сбил 49-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении ночью, без светоотражающих элементов.

Фото: kzn.ru

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В начале марта в Госавтоинспекции РФ рассказали, что на российских дорогах наибольшее число ДТП происходит вечером в пятницу и субботу — в период с 17.00 до 19.00.

Татьяна Леухина
ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Сельские дороги узкие и высоко расположены от полей, выше человеческого роста, и без обочин, сельские жители от одного села до другого часто ходят пешком, а сделать это можно только по дороге, только в этом причина гибели людей!
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