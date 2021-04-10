В Татарстане на трассе насмерть сбили пешехода

В Спасском районе Татарстана насмерть сбили пешехода, который шел по трассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инцидент произошел вчера, в 21.00. На 45-м км автодороги Базарные Матаки — Болгар 26-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал со стороны Болгара в направлении Казани. Он не выбрал безопасную скорость и сбил 49-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении ночью, без светоотражающих элементов.

Фото: kzn.ru

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В начале марта в Госавтоинспекции РФ рассказали, что на российских дорогах наибольшее число ДТП происходит вечером в пятницу и субботу — в период с 17.00 до 19.00.



Татьяна Леухина