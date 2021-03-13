В ГИБДД рассказали о самом аварийном времени на дорогах

На российских дорогах наибольшее число ДТП происходит вечером в пятницу и субботу — в период с 17.00 до 19.00. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ.

С начала 2021 года в России произошло более 9 тыс. аварий. Около 35% от общего количества ДТП приходится на пятницу (1 693) и субботу (1 442). В остальные дни доля аварий составляет 15%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ГИБДД подсчитали, что чаще всего люди в авариях погибают в пятницу и воскресенье. В этом году, по сравнению с 2020-м, число погибших по пятницам сократилось почти на 12%, а по воскресеньям их количество выросло почти на 30%. Травмы в ДТП люди чаще всего получают в пятницу и субботу: от 2 006 до 2 251 случая соответственно.

Самое опасное время, выяснили в Госавтоинспекции, с 17.00 до 19.00. В это время произошло от 658 до 696 автоаварий. Наиболее спокойное время — с трех ночи до шести утра. В этот промежуток времени произошло только около 3% от общего числа ДТП, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Казани автомобилистов будут предупреждать о приближении к аварийно опасным участкам дорог с помощью геосервисов. Комитет по транспорту исполкома столицы РТ первым в России реализовал эту систему совместно с «Яндексом».

Татьяна Леухина