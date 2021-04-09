Верховный суд РТ утвердил оправдательно-обвинительный приговор по делу Бибишева — Гордевича

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На свободу в ближайшее время выйдет осужденный за покушение на мошенничество челнинец Олег Гордевич. Такое решение сегодня принял Верховный суд Татарстана, пересчитав его сроки содержания под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий и установив, что свои 5 лет по приговору Гордевич уже пересидел, передает журналист «Реального времени».



Также в апелляции утвердили условный срок в 2 года и 5 месяцев для гендиректора ХК «Союз» Дамира Бибишева — за попытку мошеннического хищения 7 млн рублей у владельца челнинского РК «Мираж» Сергея Федосова. Такое наказание в сентябре 2020-го Гордевичу и Бибишеву назначил Нижнекамский горсуд.

На заседании апелляционной инстанции представитель прокуратуры РТ Гузял Хабибуллина настаивала на отмене приговора и возврате дела на новое рассмотрение. Потерпевшие челнинские бизнесмены Ленар Миргалиев, Сергей Федосов и их адвокат Ирина Хрунова выдвигали такое же требование, полагая, что Нижнекамский горсуд при частичном оправдании подсудимых не дал должной оценки представленным доказательствам. Ранее прокуроры просили посадить Бибишева и Гордевича в колонию на 22 года.

В свою очередь защита просила признать законным приговор в части оправдания обоих осужденных по эпизодам вымогательства 22 млн рублей у Федосова и еще 5 млн у бизнесмена Миргалиева. При этом Бибишев, Гордевич и трое их адвокатов убеждали Верховный суд РТ оправдать и по оставшимся статьям.

«Я не совершал никаких преступлений. Это провокация, организованная «крышующим» сотрудником ФСБ», — заявил в последнем слове Дамир Бибишев. В его защиту адвокаты Дальмира Аухадеева и Петр Артамонов настаивали на незаконности возбуждения уголовного дела и непроверке судом версии о монтаже видеозаписей. Также они утверждали, что никаких договоренностей о передаче денег Федосовым Бибишеву не было, однако он должен был расплатиться со строителями, что исполняли решение суда по засыпке его подвала в РК «Мираж».

«Полностью не согласен с обвинением. Все знают — я был посредником, только почему-то страдаю только я», — заявил на заседании из СИЗО Олег Гордевич, его адвокат Сергей Сычев настаивал — после встречи с Федосовым 24 декабря 2015 года действия его клиента контролировали сотрудники ФСБ, отказаться он не мог, поэтому взял у Федосова 7 млн рублей и повез их, куда сказали.

Верховный суд РТ ключевые требования сторон оставил без удовлетворения.

Согласно вступившему в силу приговору, осужденные пытались обманом получить 7 млн рублей у Федосова, обещая содействие в урегулировании спора с судебными приставами.

Ранее это скандальное дело рассматривалось в закрытом режиме в Верховном суде РТ, однако уже после прений в январе 2018-го принято решение о возврате материалов прокурору. После рассекречивания дело передали сначала в Набережночелнинский, а затем в Нижнекамский суд.