В Казани ограничат движение по улице Сибгата Хакима из-за установки «умного» столба

В Казани с 10 апреля по 31 мая ограничат движение по автомобильной дороге по улице Сибгата Хакима. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Движение ограничат в связи с установкой умной опоры на пересечении с улицой Меридианной. Проехать нельзя будет возле дома №2 по ул. Меридианной.

Фото: kzn.ru

В сентябре 2019 года в Казани рядом с Центром семьи поставили многофункциональный «умный» столб. Он может освещать улицу, раздавать Wi-Fi и поддерживать связь стандарта 4G. Столб транслирует видео через камеры высокой четкости в правоохранительные органы.



С 5 апреля по 12 мая в Казани для движения автомобилей закрыли участок Оренбургского тракта возле дома №24б. Это связано со строительством газопровода.