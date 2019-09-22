В Казани появился многофункциональный «умный» столб

Многофункциональный «умный» столб поставили рядом с Центром семьи в Казани.

Он может освещать улицу, раздавать Wi-Fi и поддерживать связь стандарта 4G.

Кроме того, столб транслирует видео через камеры высокой четкости в правоохранительные органы. Предполагается, что с помощью его можно сократить штат полицейских и служащих справочных бюро, пишут «Известия».

Ранее президенту РТ представили разработку «Умный столб». Она представляет собой опору со съемными модулями и позволяет реализовать комплекс задач: видеонаблюдение, энергоэффективное освещение, покрытие Wi-Fi, улучшение качества мобильной связи. Рустам Минниханов поддержал установку «Умных столбов» на главных городских площадках.