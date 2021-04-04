На фестивале Jadidfest состоялась презентация журнала «Казань — город воды»

Фото: Максим Платонов

На фестивале Jadidfest в Казани состоялась презентация журнала «Казань — город воды». В этом году программа фестиваля посвящена воде.

Презентованный журнал содержит документальные материалы, рассказы, комиксы о Волге, Казанке и озере Кабан. В сборник включены произведения татарских писателей и поэтов о воде: заметки Габдуллы Тукая и Ахата Гаффара, стихи Гузель Закировой, отрывок из статьи газеты «Красная Татария» о наводнении в Казани 1926 года и другие.

Также на фестивале покажут «Акварель» Виктора Косаковского и проведут эмбиент-концерт при участии проектов Transplanetary Spaceship, Taturas, Mostapace, Marat Suleimanov, Phisonsoid, Ocelotus.

Напомним, что Jadidfest, организованный впервые в 2015 году, — площадка для творческих экспериментов. Он знакомит Казань с дизайнерами, художниками, музыкантами, городскими объединениями. В предыдущие годы Jadidfest проводился в Музее игровых автоматов, в центре современной культуры «Смена». В 2019 году он был посвящен 270-летию Ново-Татарской слободы. Практически все мероприятия фестиваля проходят на татарском языке.



Ольга Плешкова