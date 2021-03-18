В Национальной библиотеке пройдет экспериментальный фестиваль Jadidfest

3—4 апреля Всемирный форум татарской молодежи и Национальная библиотека РТ проводят новую городскую лабораторию татарской культуры — фестиваль Jadidfest. В программе — выставки, фильмы, концерт, лекции, танцевальный перформанс, экскурсии, запись воспоминаний, мастер-классы для детей, презентация нового журнала. Вход на все события, кроме концерта, бесплатный.

Jadidfest, организованный впервые в 2015 году, — площадка для творческих экспериментов. Он знакомит Казань с дизайнерами, художниками, музыкантами, городскими объединениями. В предыдущие годы Jadidfest проводился в Музее игровых автоматов, в центре современной культуры «Смена». В 2019 году он был посвящен 270-летию Ново-Татарской слободы. Практически все мероприятия фестиваля проходят на татарском языке.

Основная тема фестиваля в этом году — вода. В частности, здесь будет презентован журнал с документальными материалами, рассказами, комиксами о Волге, Казанке, Кабане. Кроме того, около 50 танцовщиков планируют провести перформанс «Су кайтавазы» — своеобразный «сломанный телефон» для хореографов. Также на Jadidfest покажут фильм «Акварель» Виктора Косаковского и проведут эмбиент-концерт при участии проектов Transplanetary Spaceship, Taturas, Mostapace, Marat Suleimanov,Phisonsoid, Ocelotus.