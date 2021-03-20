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Казань стала самым недорогим городом для паломнической поездки на Пасху

08:17, 20.03.2021
Казань стала самым недорогим городом для паломнической поездки на Пасху
Фото: kzn,ru

Казань стала самым недорогим городом для паломнической поездки на Пасху. Это позволило ей попасть в десятку популярных направлений, говорится в исследовании TVIL.RU

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года. Согласно данным аналитиков, средняя стоимость отелей на ночь составит 900 рублей. В среднем паломники собираются побывать в Казани 7 дней.

Также в рейтинг вошли Севастополь, Краснодар, Пушкин, Ессентуки, Углич, Суоярви, Великий Новгород, Суздаль, а также Сухум в Абхазии.

Напомним, что в Казани проходит туристический хакатон «Молодежные тропы». И в его рамках в пятницу прошел Open Talk с экспертами в сфере туризма.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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