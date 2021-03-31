Путин: к концу года нужно восстановить рынок труда в России

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо восстановить рынок труда до уровня 2019 года к концу текущего года. Он заявил об этом на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021—2023 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, важно обеспечить надежную защиту трудовых прав россиян, работающих в удаленном формате, отметил президент. Также в руководстве страны рассчитывают, что бизнес благодаря налоговым льготам направит средства на повышение зарплат.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за прошедшую неделю количество безработных сократилось на 775 человек. На сегодняшний день в органах службы занятости зарегистрировано 26 569 татарстанцев.