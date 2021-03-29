Уролог опроверг информацию о распространении тяжелой половой инфекции

Фото: Максим Платонов

Врач опроверг информацию о распространении тяжелой половой инфекции в стране. Уролог Александр Говоров заявил, что никаких серьезных научных данных об эпидемии в России нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее врач и телеведущий Евгений Греков предупредил россиян о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium: «Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие».

Также по словам Грекова, эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась. Однако Говоров назвал информацию о вспышке таких заболеваний в стране «ерундой».