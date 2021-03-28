Уролог предупредил россиян о распространении тяжелой половой инфекции

Врач и телеведущий Евгений Греков предупредил россиян о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие», — уточнил врач.

Он рекомендовал следить за состоянием здоровья, интересоваться самочувствием партнера, не пренебрегать гигиеническими процедурами, средствами защиты. По словам Грекова, эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась.

По данным на декабрь 2020 года, в Татарстане снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией. В республике зарегистрирован 13 801 случай заражения. Показатель заболеваемости составляет порядка 19 человек на 100 тыс. населения. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции — половой.