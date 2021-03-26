С начала марта на казанских кондукторов поступило 95 жалоб

Фото: Илья Репин (архив)

С начала марта казанцы оставили 95 жалоб на кондукторов общественного транспорта в рамках акции «Народный контролер». 72 из них связаны с оплатой проезда. Выявлен 21 кондуктор-нарушитель финансовой дисциплины, сообщает АТП РТ.



Как сообщил председатель ассоциации Сергей Темляков, были изучены записи с камер наблюдений, 21 случай нарушения финансовой дисциплины подтвердился. С этими кондукторами провели дополнительные инструктажи по культуре обслуживания пассажиров, вынесены дисциплинарные наказания. При повторном нарушении сотрудников ждет увольнение.

Кондукторы предлагали проезд без билета за 20 рублей или вместо настоящих билетов выдавали «бумажки». Сейчас акция «Народный контролер» в Казани продолжается.

Фото: vk.com/atprt

Сообщить о нарушениях со стороны кондукторов можно в рамках акции «Народный контролер» на телефон горячей линии 2753050 или по номеру +7 (951) 0694934 на WhatsApp.

По состоянию на 10 марта на казанских кондукторов поступило 57 жалоб. В частности, пассажирам предлагали перевести оплату за проезд на карту или проехать без билета за 25 рублей.

Маргарита Головатенко