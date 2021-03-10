С начала марта на казанских кондукторов поступило 57 жалоб

Фото: Илья Репин (архив)

С начала марта жители Казани оставили 57 жалоб на кондукторов общественного транспорта. В частности, пассажирам предлагали перевести оплату за проезд на карту или проехать без билета за 25 рублей, сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

«В работу взято 30 обращений, 27 не удалось идентифицировать, так как пассажиры не представили необходимых данных», — сообщил председатель ассоциации Сергей Темляков.

Пассажиры общественного транспорта также сообщили, что один из кондукторов отошла с билетом в другую часть салона и отдала билет другому человеку. Также поступила жалоба на то, что кондуктор спрашивал, нужен ли билет.

В Ассоциации АТР РТ заверили, что если факты нарушений подтвердятся, виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. Результаты проверок будут обнародованы по итогам марта.

Фото: vk.com/atprt

Сообщить о нарушениях со стороны кондукторов можно в рамках акции «Народный контролер» на телефон горячей линии 2753050 или по номеру +7 (951) 0694934 на WhatsApp.

Ранее в соцсети появилось видео, на котором кондуктор казанского автобуса №55 набросилась на пассажира. По словам очевидцев, поводом для агрессивного поведения послужила не убранная с кресла бутылка воды. Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков сообщил «Реальному времени», что по данному факту будет проведена проверка.

Татьяна Демина