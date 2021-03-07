СМИ: в Африке разбился вертолет с российскими военными специалистами
В Центральноафриканской республике (ЦАР) потерпел крушение вертолет с военными специалистами из России. Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель».
По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал. Известно, что пилот вертолета эвакуировал раненого представителя российской частной военной компании (ЧВК).
Напомним, в прошлом году военные следователи России возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.
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