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Происшествия

СМИ: в Африке разбился вертолет с российскими военными специалистами

20:52, 07.03.2021
СМИ: в Африке разбился вертолет с российскими военными специалистами
Фото: Максим Платонов (архив)

В Центральноафриканской республике (ЦАР) потерпел крушение вертолет с военными специалистами из России. Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель».

По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал. Известно, что пилот вертолета эвакуировал раненого представителя российской частной военной компании (ЧВК).

Напомним, в прошлом году военные следователи России возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.

Татьяна Демина
Происшествия
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