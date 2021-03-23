«Не уступил дорогу»: в Татарстане посадили виновника смертельной аварии под Менделеевском

К 2 годам колонии-поселения приговорил за смертельное ДТП 48-летнего водителя Менделеевский горсуд. Вину он не признал, сообщает прокуратура Татарстана.



Согласно приговору, 4 августа 2019 года обвиняемый за рулем автомобиля BMW-Х6 с четырьмя пассажирами, включая двух детей, двигался по автодороге Псеево — Крынды. И столкнулся с ехавшим по главной дороге кроссовером Hyundai, которому обвиняемый при выезде с проселочной должен был уступить дорогу.

Водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте. В суде гособвинитель настаивал на реальном сроке для водителя BMW-Х6.

Приговор пока не вступил в силу.