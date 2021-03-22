В Казани вечером образовались 7-балльные пробки
В Казани в понедельник вечером, по состоянию на 17.33, образовались 7-балльные пробки. Дорожная ситуация в городе отображается на «Яндекс.Картах».
Пробки из-за ДТП возникли на улицах Камчатской, Петра Витера, Академика Арбузова. Движение затруднено на улицах Аграрной, Патриса Лумумбы, Бухарской, Родины, Ломжинской, Николая Ершова.
Заторы наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Восстания, Декабристов, Тэцевской, Дементьева, Ударной.АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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