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В Казани вечером образовались 7-балльные пробки

17:34, 22.03.2021
В Казани вечером образовались 7-балльные пробки
Фото: pxhere.com

В Казани в понедельник вечером, по состоянию на 17.33, образовались 7-балльные пробки. Дорожная ситуация в городе отображается на «Яндекс.Картах».

Пробки из-за ДТП возникли на улицах Камчатской, Петра Витера, Академика Арбузова. Движение затруднено на улицах Аграрной, Патриса Лумумбы, Бухарской, Родины, Ломжинской, Николая Ершова.

Заторы наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Восстания, Декабристов, Тэцевской, Дементьева, Ударной.

АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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