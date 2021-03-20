«Проблема в том, что Казань не смогла обыграть образ Востока»

Фото: Максим Платонов

Спикеры собрались обсудить татарстанский туризм

В Казани проходит туристический хакатон «Молодежные тропы». И в его рамках в пятницу прошел Open Talk с экспертами в сфере туризма. Приглашенные гости должны были обсудить перспективы развития в Татарстане, а обсудили в итоге преимущественно свой собственный тернистый путь в туристической сфере.

Впрочем, некоторое время уделили все-таки и тому, как аудитория воспринимает «событийку», и даже неудачам и недостаткам татарстанского внутреннего туризма.



В качестве экспертов выступили исполнительный директор Event&Travel агентства «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин (именно его команда делает фестиваль «Великий Болгар» и развивает концепции туристического развития в нескольких муниципальных районах республики); автор блога о близких путешествиях «Другие прогулки» и организатор семейных выставок Александра Елисеева; блогер Русина Семененко и историк, автор туров по городам России, татарстанский краевед Леонид Абрамов.

Мастер по «событийке» Алексей Кокурин нажимал на важность развития событийных мероприятий. Фото: rt-online.ru

Туристам нужны события, татарская еда и нестандартная подача

Разумеется, эксперты сразу же сообщили аудитории, что у татарстанского туризма — большие перспективы. Само собой, мастер по «событийке» Кокурин нажимал на важность развития событийных мероприятий, блогер Семененко предлагает «свежую идею» привлекать туристов татарской кухней, а еще эксперты высказывались о важности грамотной подачи мероприятий и экскурсий. Ведь, по мнению собравшихся, даже от самой обычной экскурсии при нестандартной подаче можно добиться «вау-эффекта».

Профессиональные инсайды звучали крайне редко. Так, Алексей Кокурин поднял проблему того, что любое мероприятие должно быть нацелено сразу на несколько разных аудиторий:

— Кто же знает, что нравится туристам? Казалось бы, ты выбираешь аудиторию, а по факту приезжает несколько аудиторий.

По его словам, все фестивали на самом деле... одинаковые! Они отличаются только «изюминкой», ради которой туристы готовы и хотят приехать. И большим спросом будут пользоваться именно те события, которые дают посетителям несколько этих самых «изюминок»: кто-то приезжает на фестиваль ради хорошего музыкального наполнения, кто-то — чтобы потанцевать, третьи — ради гастрономических изысков, четвертым интересно пройти как можно больше мастер-классов. Иными словами, организатору важно уметь работать с аудиторией, а это умеют делать не все.

«Боевая площадка» фестивалей — зрелищность. Однако важно, как отметил спикер, чтобы после этого, когда люди разойдутся, им было чем заняться и куда сходить. В общем, Кокурин в очередной раз описал свой «Великий Болгар». Кстати, по информации «Реального времени», новый событийный фестиваль на историческую тематику его компания планирует начать проводить летом в Мамадышском районе, близ Кирменской крепости.

Леонид Абрамов увидел проблему в том, что Казань, ассоциируясь с восточной культурой, образ Востока обыграть так и не смогла. Фото: bolgar-portal.ru

Восточная красавица с европейским лицом

Недостатки татарстанского туризма спикеры деликатно назвали «точками роста» республики.

Леонид Абрамов увидел проблему в том, что Казань, ассоциируясь с восточной культурой, образ Востока обыграть так и не смогла. Желая приехать в Казань, туристы хотят увидеть восточную красавицу — именно такой образ формирует понимание татарской культуры. Однако по приезде турист видит европейский город с европейской архитектурой. Да и лица здесь тоже в большинстве не восточные.

Нет, Абрамов не предлагает перестроить Казань под Стамбул или «подкрутить» под нужный колорит демографию. Просто в городе, возможно, не помешало бы больше зданий, вдохновленных восточной культурой.

Также Абрамов отметил, что мероприятия, в частности экскурсионные, могли бы быть интересны и полезны школьникам, однако тут краевед усматривает проблему — по только что принятому закону их проведение со школьниками считается «просветительской деятельностью», то есть все это придется согласовывать.

Он отметил, что в Татарстане нужно «прокачивать» новые темы. В частности, касающиеся горного туризма — эти ниши в настоящее время слабо охвачены. Тем временем подходящие локации в республике есть.



Маргарита Головатенко