В музеях открывается музыкальный проект «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век»

С 27 марта по 2 июня в главных музеях Казани реализуется новый музыкальный проект, основная миссия которого — просветительская — возрождение интереса к камерно-инструментальному исполнительству, а точнее к «квартетному» стилю как его особому поджанру, повышению востребованности и, как следствие, популярности у слушательской аудитории.

Цикл из девяти концертов, различных по тематике струнного квартетного исполнительства, проходит при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Концерты будут представлены в главном здании и Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, а также в основных подразделениях Национального музея Республики Татарстан — Музее Е.А. Боратынского, Литературном музее Г. Тукая, Музее А.М. Горького и Ф.М. Шаляпина.

Авторами проекта «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век» являются музыковед, филолог, кандидат искусствоведения Ольга Скепнер и виолончелист, художественный руководитель квартета Сергей Пономарев.

По мнению Ольги Скепнер: «В настоящее время камерная музыка переживает самый настоящий подъем, «ренессанс» за рубежом, с другой стороны, в отечественной практике наблюдается упадок востребованности, популярности у слушателей, своего рода «вымирание» квартетного стиля — что представляет настоящую проблему в дальнейшем развитии этого жанра. Струнный квартет — это особый поджанр камерно-инструментального исполнительства, который занимает видное место в истории западноевропейской и отечественной музыки. Традиции и новаторство как проявление двух сторон одной медали в музыкальном искусстве, возможно, как ни в каком другом виде искусства соединили в себе множество оттенков: от ярчайшего противопоставления до симбиотической интеграции. Поэтому при рассмотрении явлений уже прошлых столетий — многие умозаключения, всяческие будоражащие фантазии — могут быть осознаны зачастую лишь при соприкосновении с ними в исполнительской практике. Проект «Камерная музыка в музеях Татарстана, Возрождение. Новый век» собран из произведений зарубежных и отечественных композиторов разных эпох, разных стилей. Исполнители — потрясающие музыканты, фанаты своего дела, которые объединились в квартет Quaternion. Эти циклы концертов призваны возродить многие музыкальные шедевры, дать возможность услышать не только мастеров классико-романтического стиля, импрессионизма, но также лучших современных композиторов второй половины ХХ столетия и сегодняшнего времени, познакомиться с камерной музыкой татарских композиторов и в итоге увидеть сокровища известных музеев Казани через призму музыкального искусства. Уверена, что этот проект будет интересен не только профессиональным музыкантам, но и частным любителям всего того, что называют «высоким искусством».

Девять концертных программ представят Евгений Субботин (первая скрипка), Иван Субботкин (вторая скрипка), Григорий Чекмарев (альт), Сергей Пономарев (виолончель) — блистательные мастера, лауреаты международных конкурсов, имеющие большой опыт концертной деятельности в самых выдающихся оркестрах, например Национальном филармоническом оркестре России (дирижер Владимир Спиваков), MusicAeterna (художественный руководитель Теодор Курентзис), Российском национальном оркестре (художественный руководитель М. Плетнев), на сегодняшний день объединившиеся в составе струнного квартета QUATERNION. QUATERNION — особый, «фирменный» почерк, неповторимый звук, непревзойденное искусство ансамбля.

Идя в ногу со временем, струнный квартет расширяет свое жанровое пространство и при всем уважении к традициям не боится экспериментировать. Именно так в репертуаре квартета (а затем и в проекте), первоначально сосредоточенном на классической музыке, появился джазовый импровизационный концерт с участием легендарного музыканта — валторниста Аркадия Шилклопера (Германия), который состоится 29 апреля в ГМИИ РТ.