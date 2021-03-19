Прокуратура РТ требует перевода в СИЗО экс-главы Ростехнадзора Петрова — он в реанимации

Фото: "Реальное время"

В Казани снова госпитализирован фигурант уголовного дела о взятке 1,48 млн рублей Борис Петров, бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора. Об этом стало известно сегодня в Верховном суде Татарстана, перед заседанием апелляционной инстанции. На нем прокуратура намерена добиваться замены домашнего ареста Петрову реальным, передает журналист «Реального времени».



По данным источников «Реального времени», 17 марта вечером Петрова на скорой доставили в реанимационное отделение МКДЦ в тяжелом состоянии. На тот момент он уже две недели находился под домашним арестом по решению Приволжского райсуда Казани. Эту меру пресечения райсуд избрал экс-чиновнику самостоятельно, отказав в ходатайстве Следкома о водворении подозреваемого во взятке в СИЗО.

В больнице Петров находится и до сих пор, поэтому сегодняшнее заседание может пройти без его участия.

Как выяснило «Реальное время», бывший министр экологии Татарстана, который также 15 лет надзирал за опасными и техногенными объектами Поволжья, уже получил статус обвиняемого. Вину в преступлении не признал. Напомним, на заседании Приволжского райсуда по мере пресечения он заявлял: «То, что мне предъявляют — полный нонсенс».

Напомним, по версии сотрудников 4-го отдела Следкома по РТ, подчиненные Петрова трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали не нужные и не оказанные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт». И как только компания «Евростиль» перечислила на ее счет средства, разрешение было получено. По версии СК, деньги пошли на взятку руководителю управления.