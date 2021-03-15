Эксперт допустил, что Центробанк может поднять ключевую ставку уже в этом месяце

Глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик считает на ближайшем заседании Банк России может повысить ключевую ставку до 4,5%. На данный момент она составляет 4,25%.

«Этому способствуют рост рыночных ставок в развитых странах (прежде всего в американских казначейских облигациях) и усиление инфляционных рисков в мире и в России», — заявил Лисоволик.

По словам эксперта, повышение регулятором ставок существенно не скажется на экономической активности в условиях восстановления роста российской и мировой экономики, пишет РБК.



При этом по данным Bloomberg до конца года ключевая ставка может вырасти до 5,5% в несколько этапов. Некоторые эксперты убеждены, что регулятор вновь сохранит ее на уровне 4,25%.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в феврале Центробанк в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила о планах повысить ее. Ключевая ставка, по ее словам, должна дойти до нейтральных значений в 5-6%. Она добавила, что что сроки и темпы повышения ставки пока не определены. Они будут зависеть от прогноза инфляции.



Татьяна Демина