Тренеру «Динамо-Ак Барс» Гилязутдинову присвоили звание «Заслуженный тренер России»

Главному тренеру «Динамо-Ак Барс» Ришату Гилязутдинову присвоено звание «Заслуженный тренер России». Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Сердечно поздравляем вас с этим важным и заслуженным событием! Желаем ярких побед, крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов в дальнейшей спортивной деятельности, личного счастья и благополучия», — говорится в сообщении федерации.

Ранее «Динамо-Ак Барс» под руководством Гилязутдинова второй сезон подряд выиграла регулярный чемпионат России по волейболу среди женщин.

В прошлом году казанская команда была признана чемпионом страны после досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.