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Тренеру «Динамо-Ак Барс» Гилязутдинову присвоили звание «Заслуженный тренер России»

15:08, 15.03.2021
Тренеру «Динамо-Ак Барс» Гилязутдинову присвоили звание «Заслуженный тренер России»
Фото: vk.com/vcdinamoakbars

Главному тренеру «Динамо-Ак Барс» Ришату Гилязутдинову присвоено звание «Заслуженный тренер России». Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Сердечно поздравляем вас с этим важным и заслуженным событием! Желаем ярких побед, крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов в дальнейшей спортивной деятельности, личного счастья и благополучия», — говорится в сообщении федерации.

Ранее «Динамо-Ак Барс» под руководством Гилязутдинова второй сезон подряд выиграла регулярный чемпионат России по волейболу среди женщин.

В прошлом году казанская команда была признана чемпионом страны после досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.

СпортВолейбол
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