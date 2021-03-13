«Динамо-Ак Барс» выиграло женский регулярный чемпионат по волейболу
«Динамо-Ак Барс» дома проиграло московскому «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата по волейболу.
Казанские волейболистки легко выиграли две первые партии с одинаковым счетом 25:17, после чего чуть расслабились и позволили соперницам сравнять результат. На тай-брейке успешнее оказались гости, одержавшие итоговую победу.
Несмотря на поражение «Динамо-Ак Барс» сумело опередить московских коллег на 1 очко в турнирной таблице и выиграть регулярный чемпионат России среди женщин.
Отметим, что в прошлом сезоне казанские волейболистки также заняли первое место перед матчами плей-офф, а позже из-за досрочного завершения сезона были признаны чемпионками страны.СпортВолейбол
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