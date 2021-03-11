Ламса поддержал решение судей назначить буллит в конце игры с «Трактором»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал решение арбитров назначить буллит в концовке матча с «Трактором» в серии плей-офф КХЛ.

— Они правильно поступили. Когда сдвигаешь ворота в последние 2 минуты, назначают буллит. Почему Гранлунд? Это было мое решение. Смотрели по ходу регулярного чемпионата смотрели, кто и как будет бросать, — сказал Ламса.

Томи Ламса. Фото: vk.com/hcsalavat

Также финский тренер рассказал об изменениях в игре команды, позволившей «Салавату Юлаеву» переломить ход серии с «Трактором».



— Мы смогли вернуться на свой уровень. Первый матч провели нервно. Дальше начали активно атаковать, подключать защитников вперед. Больших изменений не было, — заявил Ламса.

Напомним, «Салават Юлаев» выиграл серию с «Трактором» со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина.

В полуфинале Восточной конференции уфимцы могут встретиться с казанским «Ак Барсом». Это произойдет в случае выхода «Металлурга» в серии с казахстанским «Барысом». Сейчас магнитогорцы ведут в серии со счетом 3:2.