Лучший бомбардир «Сочи» Шмелев может перейти в «Салават Юлаев»

Нападающий «Сочи» Сергей Шмелев может перейти в «Салават Юлаев» в ближайшее межсезонье, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, 27-летним хоккеистом интересуются несколько клубов КХЛ. При этом «Салават Юлаев» — главный претендент на нападающего.

Контракт Шмелева с «Сочи» рассчитан до 30 апреля 2021 года. Он не намерен продлевать соглашение с сочинцами.

Сергей Шмелев. Фото: vk.com/hcsochi

Шмелев стал лучшим бомбардиром и снайпером клуба по итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/21. В 60 сыгранных матчах нападающий набрал 43 (21+22) очка за результативность.

«Сочи» занял 10-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Трактора» со счетом 3:1.

Финны вернулись: «Салават» громит «Трактор» — 7:0 в двух гостевых матчах и в шаге от второго раунда