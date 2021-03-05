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В Казани проведут проверку по видео из сети, где кондуктор автобуса набросилась на пассажира из-за бутылки воды

21:47, 05.03.2021 1
В Казани проведут проверку по видео из сети, где кондуктор автобуса набросилась на пассажира из-за бутылки воды
Фото: скриншот видео

В Казани кондуктор автобуса набросилась на пассажира. По словам очевидцев, поводом для агрессивного поведения послужила неубранная с кресла бутылка воды.

Видео нападения кондуктора на пассажира разместили в соцсети местные жители. Сообщается, что инцидент произошел в автобусе №55.

скриншот видео

Автор ролика утверждает, что кондукторша не в первый раз ведет себя с пассажирами недоброжелательно: «то пожилых выгоняет и матом кроет, сейчас уже с кулаками полезла». Он попросил привлечь ее к ответственности.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков сообщил «Реальному времени», что по данному факту будет проведена проверка.

Ранее в Казани кондуктор накричала на дедушку из-за тележки с картоном. В Ассоциации АТП осудили ее действия и отметили, что по правилам перевозок женщина имела право попросить оплатить багаж, но не на повышенных тонах.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:15
    Темляков подведёт проверку :)))
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