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Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -16 градусов

05:27, 10.03.2021
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -16 градусов

В среду, 10 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, в северо-западных районах РТ при прояснениях до -21˚. В Казани от -14°С до -16°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -11°С до -16°С.

Общество Татарстан
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