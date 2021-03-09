Гендиректор «Рубина» Сайманов высказался о возможном уходе Слуцкого

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов похвалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого за работу с командой в нынешнем сезоне. По его словам, возвращение тренера из Европы — это большая удача для всей страны.

«Для России возвращение Слуцкого — это большая удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек. Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой. Например, наше видео со сборов набрало 25 млн просмотров. Это же о чем-то говорит», — отметил Сайманов.

Рустем Сайманов. Фото: rubin-kazan.ru

При этом глава «Рубина» надеется на продолжение совместной работы с тренером в следующем сезоне. В клубе считают возможным расставание со Слуцким только в случае предложения со стороны мадридского «Реала».

«Я смею надеяться, что Леонид Викторович в «Рубине» так же счастлив, как и я. У нас сложилась «химия», которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен — Слуцкий не уйдет. Только в «Реал», если они его пригласят!» — сказал Сайманов.

Напомним, накануне «Рубин» дома обыграл питерский «Зенит» со счетом 2:1. Победный гол был забит в самом конце встречи, когда Денис Макаров обыграл двух защитников соперника. А на 98-й минуте игры Артем Дзюба не смог переиграть с пенальти вратаря казанцев Юрия Дюпина.

«Рубин» под руководством Слуцкого после этой победы набрал 34 очка и делит с «Локомотивом» и «Ростовом» шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. От третьего места в чемпионате казанцы отстают лишь на четыре очка.

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