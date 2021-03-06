Высказывание преподавателя КАИ о «царе Путине» и Навальном наделало шуму в соцсетях и СМИ

«Вписываться не надо»

Казанское студенческое издание «Ветер» накануне опубликовало запись беседы преподавателя КНИТУ (КАИ) Олега Тихонова со студентами — в этой беседе Тихонов предостерегает студентов от участия в протестных митингах, нелестно отзываясь об оппозиционере Алексее Навальном. Президента России Владимира Путина же он называет «царем».

«На третьем курсе вы будете получать форму допуска (имеется ввиду возможность пройти практику на предприятиях с засекреченными данными, — прим. авт. оригинала расшифровки). Так вы ее можете не получить. Я вам так, просто хочу об этом сказать, понятно, да? Понятно, да, о чем я говорю? У нас навальнят этих... Я понимаю, за кого угодно вписываться, но за этого га... ну, я уж не буду говорить. Но за этого чмо вписываться не надо», — говорит преподаватель.

Он также предлагает студентам познакомить их во время практики в Кирове с людьми, которые могут им подробно рассказать о «деле Кировлеса» — одного из уголовных дел против Навального.

Тихонов предлагает студентам познакомить их во время практики в Кирове с людьми, которые могут им подробно рассказать о «деле Кировлеса». Архивное фото: vesti.ru

«Я не говорю, что там Путин там это... но он царь, как я говорю, да? Я вам сразу хочу сказать — он царь! Вы Петру I хотите предъяву сделать, что ли? За то, что он Питер построил? Так он на госсредства их строил. Тут любому сейчас можно представить, так? Правда в итоге это им ничего не досталось, понимаете, да? В эрмитажах они не живут и так далее. Но это я так, к сведению говорю. Пусть строит, елки палки! Это все равно не ему достанется. Он рано или поздно сдохнет, как я говорю. Тот же Путин», — говорит Тихонов уже о президенте России.

Как пишет «Ветер», запись издание получило 1 марта, по словам приславших ее студентов, тогда же она была и сделана (во время занятия в вузе или же вне занятия — не уточняется). В подтверждение того, что голос на записи действительно принадлежит преподавателю КАИ Тихонову (такой преподаватель действительно есть в университете, он преподает связанные с информатикой дисциплины), издание выложило запись одной из его лекций по MathCad, проходившей в онлайне: голос на ней очень похож на голос на записи беседы со студентами.

В пресс-службе КНИТУ (КАИ) «Реальному времени» сообщили, что в вузе по факту публикации проводится служебная проверка. «По ее результатам, при необходимости, будет применено дисциплинарное воздействие. О результатах проверки будет сообщено», — говорится в ответе пресс-службы вуза.

Внимание СМИ и соцсетей

К настоящему моменту запись в сообществе студенческого журнала набрала больше сотни репостов и порядка 60 комментариев. Однако больший резонанс обеспечил тот факт, что на публикацию обратили внимание несколько федеральных СМИ. В их числе — «Медуза», «Медиазона», «Росбалт», Znak.com. В заголовках издания акцентируют внимание как раз на нелестные эпитеты в адрес Навального, а также на «царя Путина».

Один из студентов, который, по его собственным словам, учится у Тихонова уже не первый год, заявляет: сделавший запись студент был участником несанкционированных митингов. Фото: Максим Платонов

При этом в комментариях студенческого издания читатели высказывают различные мнения относительно высказываний преподавателя. Так, один из студентов, который, по его собственным словам, учится у Тихонова уже не первый год, заявляет: сделавший запись студент был участником несанкционированных митингов (другой комментатор, не называя имени, говорит: автор записи даже получил штраф за участие).

«Как куратору группы, в которой учится этот студент, Олегу Александровичу [Тихонову] (по понятным причинам) пришлось провести беседу. Да, согласен, называть «чмом» — перебор, но ваши заголовки преподносят иной смысл. Преподаватель хотел донести, что никто не вечен и и бороться за это и рисковать своим будущем не имеет смысла», — пишет комментатор.



«Акцент в речи Тихонова О.А. был сделан на двух вещах: 1) На предостережении о проблемах, которые могут возникнуть не из-за вуза и не конкретно из-за Тихонова. 2) На том, что святых людей нет, что нужно в первую очередь думать своей головой, а не слепо идти за кем-то. И, конечно же, осознавать возможные последствия своих поступков. Остальное в речи — личное мнение преподавателя по некоторым вопросам, которое он никому не навязывает!» — добавляет еще один пользователь (орфография и пунктуация сохранены).



Есть и иная точка зрения: «Преподаватель должен быть аполитичен: «Вы ходите на политические демонстрации, и это может вызвать проблемы, потому что то-то и то-то». Его же понесло выражать свою никому не сдавшуюся позицию о том, какой Навальный плохой, а Путин — царь, оперируя совершенно невнятными познаниями в истории на уровне классного часа в шестом классе», — говорится в ответах к предыдущей реплике.

Александр Артемьев